Жителям Астаны сообщили приятную новость к 8 Марта

Им объявили о праздничной продовольственной ярмарке.
В рамках празднования Международного женского дня 7 и 8 марта в столице будет проходить продовольственная ярмарка. На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.
Кроме того, в преддверии 8 марта на ярмарке будет организована продажа цветочной продукции — посетители смогут приобрести свежие цветы и праздничные букеты.
Мероприятие будет проходить 7 и 8 марта с 10:00 до 19:00 в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: шоссе Алаш, 35Б.
Отмечается, что для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.