Суд обязал порт в Ростове расплатиться после иска на 27,6 млн рублей

— Взыскать с АО «Ростовский порт» 25,2 млн рублей неосновательного обогащения, 2,3 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами с 3 сентября 2024 по 30 июня 2025 года, а также проценты за пользование средствами, исходя из суммы в 25,2 млн рублей, начиная с 1 июля 2025 года по день фактической уплаты долга. Кроме того, следует перечислить 501,2 тысячи рублей расходов по уплате госпошлины, — говорится в документации Арбитражного суда Ростовской области.