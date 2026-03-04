Суд обязал порт в Ростове расплатиться после иска на 27,6 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области обязал АО «Ростовский порт» перечислить ФГУП «Росморпорт» сумму «неосновательного обогащения». Об этом говорится в материалах, опубликованных в электронной картотеке инстанции.
Детали не уточняются. Известно только, что иск на 27,6 млн рублей от федерального предприятия постпил в августе 2025 года, тогда же его приняли к рассмотрению. Решение по итогам слушаний опубликовали 26 февраля 2026 года. Требования были удовлетворены частично.
— Взыскать с АО «Ростовский порт» 25,2 млн рублей неосновательного обогащения, 2,3 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами с 3 сентября 2024 по 30 июня 2025 года, а также проценты за пользование средствами, исходя из суммы в 25,2 млн рублей, начиная с 1 июля 2025 года по день фактической уплаты долга. Кроме того, следует перечислить 501,2 тысячи рублей расходов по уплате госпошлины, — говорится в документации Арбитражного суда Ростовской области.
Решение должно вступить в силу ближе к концу марта, если до этого момента ответчик не подаст апелляционную жалобу.
