Театр Маяковского опроверг данные об отмене спектакля из-за Симоновой

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Замена спектакля «Скучная история» в Театре Маяковского с участием народной артистки России Евгении Симоновой в четверг не связана со здоровьем актрисы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Ранее в Telegram-канале театра сообщили, что спектакль «Скучная история», в котором играет Симонова, в четверг будет заменен на спектакль «Женитьба» по причине болезни артиста. В Telegram-канале «Осторожно, Москва» появилось сообщение, что спектакль с участием актрисы отменен якобы из-за ее тяжелой болезни.

«Со здоровьем Евгении Павловны все хорошо, то есть замена спектакля никак не связана со здоровьем Евгении Павловны Симоновой», — прокомментировали информацию о замене спектакля в театре.

Ближайший показ спектакля «Скучная история» согласно афише театра состоится 19 марта.