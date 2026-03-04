Театр Маяковского опроверг данные об отмене спектакля из-за Симоновой

Ранее в Telegram-канале театра сообщили, что спектакль «Скучная история», в котором играет Симонова, в четверг будет заменен на спектакль «Женитьба» по причине болезни артиста. В Telegram-канале «Осторожно, Москва» появилось сообщение, что спектакль с участием актрисы отменен якобы из-за ее тяжелой болезни.