Названы лучшие места для рыбалки в Крыму в 2026 году

На Керченском полуострове у берега в основном мелочь — рыбаки советуют выходить на глубину за ставридой, сельдью и пиленгасом. А ЮБК славится уловом круглый год: с берегу берут морской ерш и зеленуха, в море — султанка, ставрида и окунь. Особенно хороший клев кефали бывает поздней осенью.