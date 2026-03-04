Ричмонд
Названы лучшие места для рыбалки в Крыму в 2026 году

За десятилетия рыбаки определили самые уловистые точки полуострова.

С приходом весны в Крыму открывается сезон активной рыбалки. Корреспондент «Крымской газеты» рассказал, где лучше ловить в 2026 году и какие места считаются самыми уловистыми.

Арабатская стрелка и мыс Казантип остаются одними из самых популярных мест у крымских рыбаков. Здесь с берега ловят бычков, камбалу, пиленгаса и кефаль. Красной рыбы стало меньше, но в открытом море с катера иногда попадается катран и угорь.

На Керченском полуострове у берега в основном мелочь — рыбаки советуют выходить на глубину за ставридой, сельдью и пиленгасом. А ЮБК славится уловом круглый год: с берегу берут морской ерш и зеленуха, в море — султанка, ставрида и окунь. Особенно хороший клев кефали бывает поздней осенью.

Для любителей спокойной рыбалки подойдут пресные водоемы. Бесплатно порыбачить можно в Соколином, Терновке, Фронтовом, Кольчугино и Айвовом. Новичкам же лучше выбрать платные пруды — там водоемы регулярно зарыбляют, так что шанс уйти с уловом карпа, судака, щуки или белого амура гораздо выше.

