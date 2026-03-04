Ричмонд
В Омской области сожгли 7 тысяч зараженных цветов перед 8 марта

Россельхознадзор забраковал четыре партии хризантем и эрингиумов из Китая.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Международного женского дня управление Россельхознадзора по Омской области перешло на усиленный режим фитосанитарного контроля. 4 марта в ведомстве рассказали, что в период с 12 января по 19 февраля ведомство проконтролировало поступление более 770 тысяч срезов и горшечных растений из КНР.

При досмотре на складе временного хранения пришлось пресечь ввоз четырех партий цветов общим количеством 7330 штук. В эрингиумах и хризантемах нашли опасный карантинный объект — западный цветочный трипс. Наличие вредителя подтвердили в местном филиале ЦОК АПК. Все зараженные цветы уже сожгли.

Еще одну партию из 200 гербер допустили к реализации после проведения фумигации.

Параллельно сотрудники Россельхознадзора ведут регулярный карантинный фитосанитарный мониторинг в тепличных хозяйствах региона. Своевременный контроль гарантирует фитосанитарное благополучие Омской области и безопасность праздничных букетов.

Ранее мы писали, что за февраль омичи отправили за границу 150,6 тысячи тонн продовольственных и фуражных грузов, а также 220 тонн семенного материала.

