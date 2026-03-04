В Омской области сожгли 7 тысяч зараженных цветов перед 8 марта

В преддверии Международного женского дня управление Россельхознадзора по Омской области перешло на усиленный режим фитосанитарного контроля. 4 марта в ведомстве рассказали, что в период с 12 января по 19 февраля ведомство проконтролировало поступление более 770 тысяч срезов и горшечных растений из КНР.