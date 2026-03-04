Если есть угроза жизни: туристы могут оказаться от тура в страны Персидского залива

По данным АТОР, около 55 тысяч россиян оказались в ближневосточных странах, не рекомендованных МИДом из-за иранских событий. В ОАЭ застряли примерно 3 тысячи татарстанцев. 10−12 тысяч туристов из России в транзитных странах не могут вылететь из-за стыковок в странах Персидского залива.