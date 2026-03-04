Если есть угроза жизни: туристы могут оказаться от тура в страны Персидского залива

Если в стране, куда планируется поездка, возникла угроза жизни и здоровью, турист имеет право отказаться от тура или изменить его условия. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
Если выезд еще не состоялся, полная сумма должна быть возвращена. Когда путешествие уже началось, возвращают стоимость невыполненных услуг.
Расторгнуть соглашение можно через судебные инстанции или по взаимному согласию с туроператором.
В ведомстве уточнили: организаторы туров обязаны заблаговременно предупреждать клиентов о рисках и механизмах экстренной поддержки за рубежом.
Также отметили, что информация о невозможности возврата средств или штрафах за отказ от поездки по соображениям безопасности — фейковая.
За разъяснениями звоните: • 8 800 555−49−43 (единый центр консультаций); • (843) 221−90−16 (будни с 9:00 до 17:00).
Обращения принимают на сайте ведомства или по почте: Казань, ул. Большая Красная, 30.
По данным АТОР, около 55 тысяч россиян оказались в ближневосточных странах, не рекомендованных МИДом из-за иранских событий. В ОАЭ застряли примерно 3 тысячи татарстанцев. 10−12 тысяч туристов из России в транзитных странах не могут вылететь из-за стыковок в странах Персидского залива.
Генконсульство РФ в Дубае предупредило россиян в ОАЭ об ухудшении ситуации. МИД советует избегать поездок в ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.