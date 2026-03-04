Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Если есть угроза жизни: туристы могут оказаться от тура в страны Персидского залива

Из-за обострения ситуации в ближневосточном регионе в Управлении Роспотребнадзора по РТ напомнили туристам об их правах.

Если в стране, куда планируется поездка, возникла угроза жизни и здоровью, турист имеет право отказаться от тура или изменить его условия. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Если выезд еще не состоялся, полная сумма должна быть возвращена. Когда путешествие уже началось, возвращают стоимость невыполненных услуг.

Расторгнуть соглашение можно через судебные инстанции или по взаимному согласию с туроператором.

В ведомстве уточнили: организаторы туров обязаны заблаговременно предупреждать клиентов о рисках и механизмах экстренной поддержки за рубежом.

Также отметили, что информация о невозможности возврата средств или штрафах за отказ от поездки по соображениям безопасности — фейковая.

За разъяснениями звоните: • 8 800 555−49−43 (единый центр консультаций); • (843) 221−90−16 (будни с 9:00 до 17:00).

Обращения принимают на сайте ведомства или по почте: Казань, ул. Большая Красная, 30.

Ранее, 28 февраля, США и Израиль атаковали иранские цели, в том числе в Тегеране, что привело к разрушениям и жертвам. Иран контратаковал ракетами по Израилю и базам США в районе.

По данным АТОР, около 55 тысяч россиян оказались в ближневосточных странах, не рекомендованных МИДом из-за иранских событий. В ОАЭ застряли примерно 3 тысячи татарстанцев. 10−12 тысяч туристов из России в транзитных странах не могут вылететь из-за стыковок в странах Персидского залива.

Генконсульство РФ в Дубае предупредило россиян в ОАЭ об ухудшении ситуации. МИД советует избегать поездок в ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше