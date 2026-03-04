Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снова прилетел в Казань

Известный турецкий актер Бурак Озчивит приехал в Казань. Звезда сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь» выступит в столице Татарстана с моноспектаклем.
О визите артиста стало известно сегодня, 4 марта. Подробности программы и площадка проведения пока не раскрываются, однако поклонники уже активно обсуждают приезд кумира в социальных сетях.
Напомним, Бурак Озчивит приезжал в Альметьевск 9 февраля 2025 года для участия в киноконцерте «Музыка турецких сериалов». Звезда «Великолепного века» встретился с фанатами и поделился историями. Тогда оркестр Центра современной музыки Софии Губайдуллиной исполнило популярные композиции.
До этого, в августе 2024 года, Бурак Озчивит посетил Казань. Несмотря на усталость, он сфотографировался с поклонницами. В Татарстане актер впервые снялся в российском фильме «Елки 11». Бурак предстал в образе себя в костюме из «Елок 11». Вместе с ним снимались Кристина Бабушкина и Рузиль Минекаев. После съемок актер снова отправился в Казань, где пробыл несколько дней.