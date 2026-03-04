Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снова прилетел в Казань

До этого, в августе 2024 года, Бурак Озчивит посетил Казань. Несмотря на усталость, он сфотографировался с поклонницами. В Татарстане актер впервые снялся в российском фильме «Елки 11». Бурак предстал в образе себя в костюме из «Елок 11». Вместе с ним снимались Кристина Бабушкина и Рузиль Минекаев. После съемок актер снова отправился в Казань, где пробыл несколько дней.