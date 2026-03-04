Вероятность новых землетрясений магнитудой от 4 в районе Сочи и Сириуса снизилась

Проект, который реализуется при поддержке госпрограммы научно-технологического развития федеральной территории «Сириус», позволит оценить риски возникновения опасных геодинамических явлений и повысить безопасность эксплуатации социальных и промышленных инфраструктурных объектов в регионе. Также на базе Университета «Сириус» планируется создание единого дата-центра, где будут хранить и обрабатывать данные наземного и, в перспективе, морского мониторинга.