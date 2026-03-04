Вероятность новых землетрясений магнитудой от 4 в районе Сочи и Сириуса снизилась

СИРИУС /федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Вероятность возникновения новых землетрясений магнитудой от 4 в районе Сочи и федеральной территории Сириус снизилась, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Артем Крылов. Тектоническая разрядка произошла за счет двух землетрясений, произошедших в акватории Черного моря во вторник, 3 марта.
3 марта в 15:09 мск произошло землетрясение магнитудой 4,4 с эпицентром в акватории моря примерно в 23 км от Сочи. Позднее, в 16:05 мск, было зафиксировано второе сейсмособытие в акватории Черного моря — положение эпицентров обоих событий практически совпадает. По оценкам сейсмологов, магнитуда второго события составила порядка 4,5.
«Точно спрогнозировать нельзя, но за счет этих двух землетрясений произошла разрядка тектонических напряжений, и вероятность возникновения сопоставимых по магнитуде землетрясений в этом районе значительно снизилась», — сказал собеседник агентства.
О системе мониторинга «Сириуса».
Регион Большого Сочи является достаточно сейсмически активным. Ученые Научно-технологического университета «Сириус» создают систему мониторинга и предупреждения геологических опасных явлений — землетрясений, оползней и цунами. В рамках развертывания системы мониторинга геоопасностей ученые используют современное сейсмологическое и спутниковое геодезическое оборудование. На текущий момент в Сириусе и прилегающих районах установлены 10 пунктов сейсмологического мониторинга и организованы 23 пункта мониторинга для спутниковых геодезических измерений.
Проект, который реализуется при поддержке госпрограммы научно-технологического развития федеральной территории «Сириус», позволит оценить риски возникновения опасных геодинамических явлений и повысить безопасность эксплуатации социальных и промышленных инфраструктурных объектов в регионе. Также на базе Университета «Сириус» планируется создание единого дата-центра, где будут хранить и обрабатывать данные наземного и, в перспективе, морского мониторинга.