Омский врач объяснила, как распознать смертельно опасный жир на животе

4 марта в мире отмечают День борьбы с ожирением. Омский минздрав напомнил местным жителям об угрозе висцерального жира, обволакивающего печень, поджелудочную железу, кишечник и даже сердце.
В отличие от подкожного, этот тип жира выделяет токсины и гормоны, которые провоцируют хроническое воспаление, инсулинорезистентность и скачки давления. Подробнее о проблеме рассказала заместитель главного врача по медицинской части МСЧ № 4 Татьяна Смирнова.
Врач перечислила признаки висцерального ожирения. Самый очевидный — непропорционально большой живот при стройных руках и ногах. Тревожный сигнал: обхват талии у женщин более 80−84 см, у мужчин более 90−94 см. Твердый, «надутый» или так называемый «кортизоловый» живот часто говорит о жире, распирающем брюшную стенку изнутри.
Повышенное давление и тахикардия — следствие действия веществ, сужающих сосуды. Храп и остановки дыхания во сне возникают из-за скопления жира в области шеи и диафрагмы. Инсулинорезистентность сопровождается тягой к сладкому, сонливостью после еды и темными пятнами на коже. Слабость и «туман в голове» появляются, когда печень перестает фильтровать кровь. Отеки и жажду провоцирует гормон, задерживающий натрий и воду.
«Если вы подозреваете у себя висцеральное ожирение, но внешне вес в норме (это называется “метаболически здоровое ожирение” или “худой толстяк”), простые напольные весы вам не помогут. Нужны более точные методы», — сказала Татьяна Смирнова.
Без контроля висцеральный жир приводит к инфарктам, инсультам, диабету второго типа, жировому гепатозу печени и гормональным сбоям. Он лучше всего уходит при низкоинтенсивных, но длительных нагрузках (ходьба, легкий бег) и коррекции питания — снижении быстрых углеводов, сахара и трансжиров. При этом голодание и жесткие диеты могут усугубить проблему.
