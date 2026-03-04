Омский врач объяснила, как распознать смертельно опасный жир на животе

Повышенное давление и тахикардия — следствие действия веществ, сужающих сосуды. Храп и остановки дыхания во сне возникают из-за скопления жира в области шеи и диафрагмы. Инсулинорезистентность сопровождается тягой к сладкому, сонливостью после еды и темными пятнами на коже. Слабость и «туман в голове» появляются, когда печень перестает фильтровать кровь. Отеки и жажду провоцирует гормон, задерживающий натрий и воду.