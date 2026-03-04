Электричество в Молдове опять подорожает: Эксперт подсчитал, что тариф на свет увеличится

«Если необходимые условия по пересмотру этих тарифов были выполнены, то, скорее всего, НАРЭ утвердит им в меньшую сумму, чем был запрос. Скорее всего, это будет выше, чем 5%. Полагаю, это будет рост от 5% до 6%, в зависимости от оператора», — заявил Калмык в эфире «ТЕМЫ с Людмилой Бельченковой» на «Первом в Молдове».