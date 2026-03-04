Ричмонд
Глава СК России потребовал возбудить дело из-за разбитой дороги в Новочеркасске

После жалоб на некачественную дорогу в Новочеркасске заведут уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело после жалобы на некачественную дорогу заведут в Новочеркасске. Такое указание поступило от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в информационном центре федерального СК.

Ранее люди рассказали в Интернете, что дорога на улице Ульяны Громовой, соединяющей город со станицей Красюковской, разрушается, и появляются многочисленные ямы. В связи с этим проезд становится опасным, в том числе для транспорта экстренных служб и автобусов.

Кроме того, по словам местных жителей, работы по грейдированию полотна ситуацию якобы не улучшают, во время осадков дорога размывается. Также стало известно о непригодном состоянии одного из мостов.

— Указанная ситуация освещалась в сети Интернет. Донские следователи организовали процессуальную проверку. Теперь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования, — говорится в сообщении информационного центра СК.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

