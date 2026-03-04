Глава СК России потребовал возбудить дело из-за разбитой дороги в Новочеркасске

Ранее люди рассказали в Интернете, что дорога на улице Ульяны Громовой, соединяющей город со станицей Красюковской, разрушается, и появляются многочисленные ямы. В связи с этим проезд становится опасным, в том числе для транспорта экстренных служб и автобусов.