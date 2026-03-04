Эксперт рассказал, почему окаменевшие кораллы могут светиться под ультрафиолетом

Это освещение делает видимыми мельчайшие детали, такие как прожилки и полипы, которые при обычном свете остаются скрытыми. Когда камень освещают ультрафиолетом, можно увидеть, как под ними проявляются следы жизни — крошечные структуры, которые создали древние существа миллионы лет назад.