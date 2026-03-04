Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, почему окаменевшие кораллы могут светиться под ультрафиолетом

Когда камень освещают ультрафиолетом, можно увидеть под ними крошечные структуры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Окаменевшие кораллы сохранили способность светиться спустя миллионы лет. Как рассказал основатель Палеонтологического музея Валентин Вербицкий в беседе с АиФ-Крым, окаменелости — это лишь «обезображенный скелет». При жизни кораллы имели яркую окраску и светились в ультрафиолете.

— При жизни они состояли из карбоната кальция, а сейчас замещены минералом. Есть группа минералов, которые под ультрафиолетом приобретают ярко-кислотный цвет, — пояснил эксперт.

Это освещение делает видимыми мельчайшие детали, такие как прожилки и полипы, которые при обычном свете остаются скрытыми. Когда камень освещают ультрафиолетом, можно увидеть, как под ними проявляются следы жизни — крошечные структуры, которые создали древние существа миллионы лет назад.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском 4 марта произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом. В нем находились 15 пассажиров и водитель.