Суд закрыл частную медклинику в Дзержинске

Во время проверки выяснилось, что организация принимала пациентов по адресу, который не был указан в лицензии на медицинскую деятельность. Фактически медицинские услуги оказывались без официального разрешения. В прокуратуре отметили, что такая ситуация может представлять угрозу для здоровья людей. В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием полностью прекратить работу компании. Суд рассмотрел иск и поддержал позицию прокуратуры. Требования были удовлетворены в полном объеме, деятельность ООО «Юна» остановлена.