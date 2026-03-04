Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд закрыл частную медклинику в Дзержинске

В Дзержинске по требованию прокуратуры остановлена деятельность частного медицинского центра «Юна», в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Во время проверки выяснилось, что организация принимала пациентов по адресу, который не был указан в лицензии на медицинскую деятельность. Фактически медицинские услуги оказывались без официального разрешения. В прокуратуре отметили, что такая ситуация может представлять угрозу для здоровья людей. В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием полностью прекратить работу компании. Суд рассмотрел иск и поддержал позицию прокуратуры. Требования были удовлетворены в полном объеме, деятельность ООО «Юна» остановлена.

Ранее сообщалось, что после покушения нижегородская блогерша Марина Ильина взялась за домашних косметологов.