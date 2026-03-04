В Таре открыли обновленный кадровый центр с пандусами и цифровыми сервисами

4 марта в Таре открылся центр «Работа России». Комплексное обновление инфраструктуры службы занятости реализуют в рамках национального проекта «Кадры». Для посетителей, жителей Омской области оборудовали удобные рабочие зоны в фирменном стиле.
Гости могут получить индивидуальную консультацию, поучаствовать в групповых тренингах или мастер-классах, воспользоваться цифровыми сервисами. В центре установили систему электронной очереди, входную группу оснастили пандусом для маломобильных соискателей.
Отметим, что сегодня Тарский район лидирует в регионе по уровню рождаемости. Молодые люди остаются в родном городе, создают семьи, трудоустраиваются. Лучшие практики планируют распространить на другие районы региона.
Ранее мы рассказали, что в Омске открыты вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей.
