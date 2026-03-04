Путин поздравил школьников-лауреатов международных премий

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников-лауреатов международных олимпиад и поблагодарил наставников за их обучение.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе доклада Путину отметил, что Россия занимает первое место на международных научных олимпиадах среди европейских стран, обогнав Великобританию, Францию, Германию. По его словам, за последние пять лет общее количество медалей у РФ увеличилось практически в два раза — с 19 медалей до 33.
«Мы должны поздравить ребят-лауреатов этих премий международных и поблагодарить наставников за их работу», — сказал Путин в ходе совещания с челнами правительства РФ в режиме видеоконференции.