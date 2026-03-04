На праздники в Башкирии пустят более длинные электрички

В праздничные дни марта Башкирская пригородная пассажирская компания увеличит количество вагонов в электричках. Это сделают, чтобы справиться с наплывом пассажиров. На разных направлениях составность вырастет с трех-четырех-шести вагонов до пяти, шести или даже 12.
Так, 6 марта длинные составы запустят на маршрутах Дёма — Иглино, Иглино — Приютово, Уфа — Приютово — Абдулино, Уфа — Кумертау. С 6 по 9 марта увеличат поезда на линиях Уфа — Кумертау — Оренбург и Оренбург — Кумертау — Уфа. На 6 и 9 марта изменения затронут рейсы в Ульяновской области: Инза — Ульяновск и обратно.
В субботу, 7 марта, больше вагонов добавят в составы Приютово — Уфа и Приютово — Тавтиманово.
С 7 по 10 марта удлинят еще один рейс Оренбург — Кумертау — Уфа.
А в понедельник, 9 марта, увеличенные электрички пойдут на маршрутах Шакша — Приютово, Приютово — Тавтиманово, а также между Пензой и Башмаково.
