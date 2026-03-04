Решение с заседания по делу экс-главы минфина Ростовской области задерживается

Сегодня, 4 марта, в Ростове-на-Дону должны провести слушания по делу экс-заместителя губернатора — бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Дату слушаний ранее подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
Начало судебного заседания планировалось на 14:30. К 17 часам вечера обновленной информации пока не поступало.
В феврале 2026 года стало известно, что материалы дела в отношении экс-главы донского минфина поступили в Кировский районный суд Ростова-на-Дону. До этого Лилии Федотовой продлевали меру пресечения.
Позореваемую задержали 3 февраля 2025 года и сейчас инкриминируют статью о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По предварительной версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.
