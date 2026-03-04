Ричмонд
Кравцов рассказал о подготовке к сдаче ЕГЭ в России

Кравцов: подготовка к сдаче ЕГЭ-2026 идет в штатном режиме.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Подготовка к сдаче ЕГЭ-2026 в РФ идет в штатном режиме, заявил российский министр просвещения Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Кравцова доложить об итогах подготовки к сдаче ЕГЭ-2026.

«Я хочу сразу сказать, что, в целом, подготовка к сдаче ЕГЭ (единого государственного экзамена — ред.) и основного государственного экзамена идет в штатном режиме в соответствии с утвержденным планом вместе с Рособрнадзором, другими ведомствами. Здесь для нас приоритет — безопасность и объективность», — отметил министр в ходе доклада Путину.