Кравцов рассказал о подготовке к сдаче ЕГЭ в России

«Я хочу сразу сказать, что, в целом, подготовка к сдаче ЕГЭ (единого государственного экзамена — ред.) и основного государственного экзамена идет в штатном режиме в соответствии с утвержденным планом вместе с Рособрнадзором, другими ведомствами. Здесь для нас приоритет — безопасность и объективность», — отметил министр в ходе доклада Путину.