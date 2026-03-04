Минборазования назвало даты всех школьных каникул в 2026/2027 учебном году

Министерство образования Беларуси на своем сайте опубликовало официальную информацию о графике школьных каникул в Беларуси в 2026/2027 году.
Первая четверть стартует во вторник, 1 сентября и продлится по 31 октября. Осенние каникулы займут 8 дней: с 1 ноября по 8 ноября 2026 года включительно.
Вторая четверть — с 9 ноября по 24 декабря 2026 года. Зимние каникулы — достаточно продолжительны: 17 дней (с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно).
Самая длинная — третья учебная четверть: с 11 января 2027 по 20 марта 2027 года. Весенние каникулы — 8 дней, с 21 по 28 марта 2027 года включительно.
Что касается четвертой четверти, то она начнется с 29 марта, а закончится 31 мая 2027 года.
Добавим, что для учеников первых и вторых классов в ІІІ четверти будут также дополнительные зимние каникулы: с 15 февраля 2027 по 21 февраля 2027 года включительно, продолжительность — 7 дней.
Летние каникулы — самые длинные: 92 дня, с 1 июня 2027 г. по 31 августа 2027 года.
