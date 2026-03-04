Ричмонд
Путин отметил важность прямой связи молодежи с работодателями

Путин отметил важность связи молодежи с работодателями для выбора профессии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность прямой связи молодежи с работодателями для выбора профессии.

Глава государства проводит совещание с правительством в среду. Один из обсуждаемых вопросов — обновление парка общественного транспорта в регионах страны. Помимо этого, рассматривают ряд актуальных тем.

«Прямая связь с будущими работодателями играет подчас ключевую роль в выборе профессии и потом — успешной карьеры молодых людей», — сказал Путин в ходе открытия новых объектов образования в субъектах РФ.