МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность прямой связи молодежи с работодателями для выбора профессии.
Глава государства проводит совещание с правительством в среду. Один из обсуждаемых вопросов — обновление парка общественного транспорта в регионах страны. Помимо этого, рассматривают ряд актуальных тем.
«Прямая связь с будущими работодателями играет подчас ключевую роль в выборе профессии и потом — успешной карьеры молодых людей», — сказал Путин в ходе открытия новых объектов образования в субъектах РФ.