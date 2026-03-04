МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году: ими стали история, профильная математика и естественно-научные дисциплины.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
«Уже сегодня можно сказать, какие самые популярные предметы. Каждая дисциплина, каждый предмет важен, но тенденция тоже значима. Уважаемый Владимир Владимирович, растет интерес к изучению истории, что очень радует, и также растет интерес к профильной математике и естественно-научным предметам», — сказал Кравцов в ходе доклада Путину.
Он отметил, что доля выпускников, которые выбрали сдавать профильную математику и естественно-научные предметы на ЕГЭ, в этом году составила рекордные 36,5%, что на 3,5% больше, чем в прошлом году.
«По математике профильной выбрали на 11% больше, чем в прошлом году, это 35 тысяч выпускников. Физика, это очень важно, и вы об этом говорили, на 35% больше, чем в прошлом году… Информатику — на 6%, биологию — на 8%, химию — на 11% больше, чем в прошлом году», — добавил он.