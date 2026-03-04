Главные новости к вечеру 4 марта 2026 года

Объявление о партнерстве Франции с безъядерной Германией по вопросам ядерного оружия лишь подчеркивает правоту России: без учета европейских арсеналов никаких переговоров по стратегической стабильности с одними лишь США быть не может. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.