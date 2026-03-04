Главные новости к вечеру 4 марта 2026 года

Песков: без учета арсеналов Франции переговоров по новому ДСНВ быть не может
Объявление о партнерстве Франции с безъядерной Германией по вопросам ядерного оружия лишь подчеркивает правоту России: без учета европейских арсеналов никаких переговоров по стратегической стабильности с одними лишь США быть не может. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украинские БЭК атаковали российский танкер-газовоз в Средиземном море
Российский танкер-газовоз Arctic Metagaz подвергся атаке в Средиземном море, экипаж из 30 человек спасен. Минтранс РФ заявил о нападении украинских безэкипажных катеров и квалифицировал его как теракт.
Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты
Администрация президента Турции после падения ракеты на территории страны заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.
Британия поддержала предложения Макрона о ядерном оружии
Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Парижа, представленную президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
США в конфликте с Ираном потеряли военную технику почти на $2 млрд
За первые три дня военной кампании против Ирана США потеряли военную технику на 1,902 млрд долларов, пишет американская газета The New York Times.