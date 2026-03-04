Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 4 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 4 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Песков: без учета арсеналов Франции переговоров по новому ДСНВ быть не может

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Объявление о партнерстве Франции с безъядерной Германией по вопросам ядерного оружия лишь подчеркивает правоту России: без учета европейских арсеналов никаких переговоров по стратегической стабильности с одними лишь США быть не может. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинские БЭК атаковали российский танкер-газовоз в Средиземном море

Источник: Сергей Красноухов/ТАСС

Российский танкер-газовоз Arctic Metagaz подвергся атаке в Средиземном море, экипаж из 30 человек спасен. Минтранс РФ заявил о нападении украинских безэкипажных катеров и квалифицировал его как теракт.

Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Администрация президента Турции после падения ракеты на территории страны заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.

Британия поддержала предложения Макрона о ядерном оружии

Источник: YOAN VALAT/EPA/TASS

Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Парижа, представленную президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

США в конфликте с Ираном потеряли военную технику почти на $2 млрд

Источник: Reuters

За первые три дня военной кампании против Ирана США потеряли военную технику на 1,902 млрд долларов, пишет американская газета The New York Times.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше