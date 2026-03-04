В Шелехове травматологи сохранили сустав пациентки с артрозом

Травматологи Шелеховской больницы сохранили сустав пациентки с артрозом. Врачи применили новую методику — артро медуллярное шунтирование. Это позволило избежать немедленной замены коленного сустава. Об этом КП-Иркутск сообщили в прес-службе Ивано-Матренинской детской больницы.
— Во время операции в колено установили титановый шунт — тонкую трубочку перемычку. Благодаря нему внутрикостная жидкость подается непосредственно в полость сустава, — рассказали в медучреждении.
За счет этого снижается воспаление и боль, а процесс разрушения хряща замедляется. Операция прошла успешно. Пациентка отмечает значительное облегчение состояния. И теперь необходимость в полной замене сустава может быть отложена на длительный срок.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что сибирячка везла в автобусе 3 миллиона рублей для мошенников. Направляясь в банк на автобусе, она не подозревала, что вместе с ней едет вор. Именно он украл из сумки женщины пачку наличных. Подробнее.