Путин постановил передать в управление «Россетям» акции четырех компаний

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил передать в доверительное управление «Россетям» находящиеся в федеральной собственности акции «Ставропольских городских электрических сетей», «Кисловодской сетевой компании», «Облкоммунэнерго» и «Сибирско-Уральской энергетической компании», следует из указа главы государства.
«Принять предложение Правительства… а) о передаче в доверительное управление (без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления) публичному акционерному обществу “Федеральная сетевая компания — Россети” (г. Москва) или лицам, находящимся под его контролем, следующих находящихся в федеральной собственности акций хозяйственных обществ», — говорится в указе.
В документе отмечается, что «Россетям» должны быть переданы в управление 191 649 акций «Ставропольских городских электрических сетей», 5688 акций «Кисловодской сетевой компании», 2,13 миллиарда акций «Облкоммунэнерго» и 943,635 миллиарда акций «Сибирско-Уральской энергетической компании».
Акции этих компаний вносятся в уставной капитал «Россетей», при этом непрофильные активы передаются обратно государству.