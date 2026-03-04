Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока.
По его словам, лидеры стран Персидского залива заверили, что делают все необходимое для помощи туристам. Не менее важна и поддержка со стороны России.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал на совещании, что в ОАЭ остаются около 20 тысяч туристов, в других странах Ближнего Востока — 230 человек. Со 2 марта на родину вернулись шесть тысяч россиян.
Минтранс уточнил, что сегодня планируется отправить домой 7,1 тысячи человек. В общей сложности российским и зарубежным авиакомпаниям может потребоваться до десяти дней для завершения вывозных рейсов. Их предварительный график составлен до 7 марта.
Атака на Иран.
В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Вскоре Трамп признал, что операция может затянуться.
Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Он призвал стороны вернуться к диалогу.