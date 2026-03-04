Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока

Путин дал поручения МЧС и МИД по вывозу российских туристов с Ближнего Востока.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока.

«Я соответствующие команды раздал уже МЧС, МИД и так далее», — заявил он на совещании с правительством.

По его словам, лидеры стран Персидского залива заверили, что делают все необходимое для помощи туристам. Не менее важна и поддержка со стороны России.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал на совещании, что в ОАЭ остаются около 20 тысяч туристов, в других странах Ближнего Востока — 230 человек. Со 2 марта на родину вернулись шесть тысяч россиян.

Минтранс уточнил, что сегодня планируется отправить домой 7,1 тысячи человек. В общей сложности российским и зарубежным авиакомпаниям может потребоваться до десяти дней для завершения вывозных рейсов. Их предварительный график составлен до 7 марта.

Атака на Иран.

В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.

Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Вскоре Трамп признал, что операция может затянуться.

Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Он призвал стороны вернуться к диалогу.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше