Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове поздравили с 8 Марта спортсменку, получившую медаль на чемпионате мира

Администрация поздравила с 8 Марта почетного гражданина и бывшую спортсменку Ростова.

Источник: Комсомольская правда

К 8 Марта по поручению главы Ростова Александра Скрябина заслуженную спортсменку Галину Николаевну Колотилову поздравили заместитель главы администрации города по социальным вопросам Виктория Чернышова и депутат городской думы Михаил Дирацуян.

Галина Колотилова — заслуженный мастер спорта СССР и РФ, заслуженный тренер России, почетный гражданин Ростова-на-Дону. Более 30 лет она была вратарем и тренером гандбольного клуба «Ростсельмаш», затем преподавала в ЮФУ.

Среди ее наград — серебро чемпионата мира 1978 года, Кубок СССР, победы и призовые места на чемпионатах СССР и России, серебро Спартакиады народов СССР (в роли капитана сборной РСФСР).

Александр Скрябин отметил вклад Галины Николаевны в развитие ростовского гандбола и пожелал ей здоровья и благополучия.

Галина Колотилова — заслуженный мастер спорта СССР и РФ. Фото: Александр Скрябин.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.