В Ростове поздравили с 8 Марта спортсменку, получившую медаль на чемпионате мира

К 8 Марта по поручению главы Ростова Александра Скрябина заслуженную спортсменку Галину Николаевну Колотилову поздравили заместитель главы администрации города по социальным вопросам Виктория Чернышова и депутат городской думы Михаил Дирацуян.
Галина Колотилова — заслуженный мастер спорта СССР и РФ, заслуженный тренер России, почетный гражданин Ростова-на-Дону. Более 30 лет она была вратарем и тренером гандбольного клуба «Ростсельмаш», затем преподавала в ЮФУ.
Среди ее наград — серебро чемпионата мира 1978 года, Кубок СССР, победы и призовые места на чемпионатах СССР и России, серебро Спартакиады народов СССР (в роли капитана сборной РСФСР).
Александр Скрябин отметил вклад Галины Николаевны в развитие ростовского гандбола и пожелал ей здоровья и благополучия.
Галина Колотилова — заслуженный мастер спорта СССР и РФ. Фото: Александр Скрябин.
