В Ростове поздравили с 8 Марта спортсменку, получившую медаль на чемпионате мира

Галина Колотилова — заслуженный мастер спорта СССР и РФ, заслуженный тренер России, почетный гражданин Ростова-на-Дону. Более 30 лет она была вратарем и тренером гандбольного клуба «Ростсельмаш», затем преподавала в ЮФУ.