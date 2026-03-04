Ричмонд
Решетников назвал число туристов из России на Ближнем Востоке

Решетников: порядка 23,5 тысяч российских туристов отдыхали на Ближнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Порядка 23,5 тысяч российских организованных туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«На момент начала конфликта в этих странах отдыхали организованно 23,5 тысячи российских туристов, из них более 90% — в Эмиратах. При этом сразу скажу, что общее число российских граждан, кто там оказался, оно, конечно, гораздо больше. Вот туристов, например, примерно столько же сколько организованный поток», — сказал Решетников.

«Сразу скажу, что по Израилю и Ирану у нас действовал запрет по продаже туда туристических пакетов, заранее. Поэтому никаких организованных туристов там нет, и с этой точки зрения мы занимаемся именно арабскими странами», — добавил он.