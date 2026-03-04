В Башкирии планируют открыть вечерние дежурные группы в детсадах. Они будут работать после 19 часов.
Замминистра просвещения республики Светлана Антипина на встрече депутатов Госдумы с депутатами Госсобрания РБ, посвященной вопросам повышения рождаемости, сообщила, что ведомство рассматривает различные идеи по созданию более комфортных условий для молодых семей с детьми. В частности, чиновники видят потребность в увеличении графика работы социальных учреждений, особенно детских садов. Так как дошкольные заведения итак работают с «7 до 7», отрабатывается возможность открывать в каждом детсаду, где родители изъявят желание, дополнительные дежурные группы.
«Вопрос финансирования дополнительного времени для педагогов пока не решён. Инициатива связана с поручением Владимира Путина правительству проработать вопрос продления работы ясельных групп и детских садов до 20:00», — сообщила чиновница.
Напомним, большинство детских садов закрываются в 18 или 19 часов — то же время, что и большинство производств и учреждений республики.