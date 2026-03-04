В Башкирии разработали отдельное меню для детей, которым нужен особый рацион

Министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров выступил на пленарном заседании III Республиканского форума региональных операторов питания. Он рассказал, что в регионе создана комплексная система организации горячего питания. Власти утвердили единые требования и типовые меню, ужесточили контроль за качеством сырья, полуфабрикатов и готовых блюд. Особое внимание уделили детям, которым требуется специализированный рацион: для них разработали отдельные варианты питания.
При проведении закупок предпочтение отдают открытым конкурсам и квалификации операторов. Принятые меры позволили увеличить охват детей горячим питанием, нарастить долю продукции местных производителей и сократить количество жалоб со стороны родителей.
Директор Федерального центра мониторинга качества питания Валентина Иванова отметила высокую активность родителей и школьников при анкетировании через портал «Госуслуги». По результатам опросов, около 80 процентов мам и пап положительно оценивают качество школьного питания. Иванова подчеркнула, что Башкирия активно увеличивает долю регионального сырья и внедряет лучшие практики, которые затем распространяются в других регионах.
