В Башкирии разработали отдельное меню для детей, которым нужен особый рацион

Директор Федерального центра мониторинга качества питания Валентина Иванова отметила высокую активность родителей и школьников при анкетировании через портал «Госуслуги». По результатам опросов, около 80 процентов мам и пап положительно оценивают качество школьного питания. Иванова подчеркнула, что Башкирия активно увеличивает долю регионального сырья и внедряет лучшие практики, которые затем распространяются в других регионах.