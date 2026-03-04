Какая погода будет в Казахстане 5 марта

Ночью на севере, западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на юге области дождь, временами сильный дождь, на севере, в горных районах области осадки (дождь, снег), в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области ожидаются гололед, низовая метель. На севере, юге, западе, в горных районах области ожидается туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный на западе, в горных районах области 15−20 м/с.