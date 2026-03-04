Какая погода будет в Казахстане 5 марта

АСТАНА, 4 мар — Sputnik. В ближайшие дни в большинстве регионов республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя, снега. На юге и юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
По республике прогнозируется усиление ветра, гололёд, туман, в северных регионах прогнозируются метель.
На юге страны ожидается постепенное повышение дневной температуры воздуха.
Штормовые предупреждения.
Ночью на юге, востоке, в центре Абайской области ожидаются снег, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью на юго-западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15−20 м/с.
В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с, на севере, востоке области временами 23−28 м/с.
Ночью на западе, севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере области низовая метель, днем на западе, севере области ожидается гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере области порывы 15−18 м/с.
Днем на юге, в предгорных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки, в горных районах области временами сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, в предгорных, в горных районах области порывы 18−23, днем временами 28 м/с.
На хзападе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер западный, юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.
Ночью на западе, юге, востоке, днем на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке области 15−20 м/с.
Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Днем на севере, востоке, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.
На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, днем гололед. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный утром и днем на севере области порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются области осадки (дождь, снег), метель, на западе области небольшой снег, низовая метель. Гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15−20 м/с.
На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.
Ночью на юге, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. На юге, севере, в центре области ожидается туман.
Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, на западе, севере, юге области порывы 23−28 м/с.
Ночью на севере, западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на юге области дождь, временами сильный дождь, на севере, в горных районах области осадки (дождь, снег), в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области ожидаются гололед, низовая метель. На севере, юге, западе, в горных районах области ожидается туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный на западе, в горных районах области 15−20 м/с.
Ночью на западе, севере Улытауской области ожидаются снег, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области гололед. На востоке, юге области туман.
Погода в мегаполисах.
В Астане переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −4−6°С, днем 0,+2°С.
В Алматы переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-восточный 3−8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью −1+1°С, днем +6+8°С.
В Шымкенте переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, временами сильный дождь. Временами туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7−12, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.