Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовскую область пытается зайти новый перевозчик

Нового перевозчика заинтересовала возможность работать на 17-ти садовых маршрутах в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На рынке пассажирских перевозок Ростовской области может появиться новый игрок из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Панорама Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственный источник в дорожном-транспортном комплексе региона.

По информации издания, компания владеет внушительным автопарком и сейчас работает в Москве, Московской области, Республике Карелия, Волгограде. Перевозчик также стал участником тендера на заключение брутто-контрактов по обслуживанию 17-ти садовых маршрутов на Дону. Однако вскоре Ростовское УФАС остановило конкурс из-за жалобы транспортной компании «Самарское».

Другой перевозчик сообщил, что один из маршрутов на торгах (№ 1212 Ростов — с/о «Самара») полностью повторяет уже действующий маршрут № 112.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.