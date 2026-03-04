В Ростовскую область пытается зайти новый перевозчик

На рынке пассажирских перевозок Ростовской области может появиться новый игрок из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Панорама Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственный источник в дорожном-транспортном комплексе региона.
По информации издания, компания владеет внушительным автопарком и сейчас работает в Москве, Московской области, Республике Карелия, Волгограде. Перевозчик также стал участником тендера на заключение брутто-контрактов по обслуживанию 17-ти садовых маршрутов на Дону. Однако вскоре Ростовское УФАС остановило конкурс из-за жалобы транспортной компании «Самарское».
Другой перевозчик сообщил, что один из маршрутов на торгах (№ 1212 Ростов — с/о «Самара») полностью повторяет уже действующий маршрут № 112.
