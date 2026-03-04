Установлены выплаты заключившим контракт с Минобороны лицам без гражданства

«Внести в указ президента Российской Федерации от 2 ноября 2022 года № 787 изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: установить … лицам без гражданства, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более (за исключением отдельных категорий граждан и лиц без гражданства, определяемых правительство Российской Федерации), единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», — говорится в указе, текст которого размещен на портале официального опубликования правовых актов.