Олимпийский чемпион Никита Нагорный стал лауреатом премии «Знание»

«Особые слова благодарности я хочу сегодня адресовать героям специальной военной операции, нашим ветеранам, многие из которых присутствуют в этом зале. Они всё доказали и для себя, и для страны, проявив чудеса мужества и героизма на поле боя», — резюмировал представитель Наблюдательного совета со сцены.