Олимпийский чемпион Никита Нагорный стал лауреатом премии «Знание»

3 марта в Национальном центре «Россия» прошла пятая церемония вручения награды Российского общества «Знание» — Знание. Премия, главной просветительской награды страны. В этом году объявлены имена 32 лауреатов в 18 номинациях.
Среди победителей был Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике из Ростовской области Никита Нагорный. Он стал лауреатом в номинации «Выбор Первых». Награду вручил Герой России Артур Орлов.
С 2024 года Никита курирует спорт в Движении Первых. Проект «Вызов Первых» привлек 300 тыс. участников, включая 4 тыс. с ОВЗ. На «VK Видео» он запустил гимнастическое реалити-шоу с 3 млн просмотров и стал первопроходцем фиджитал-спорта.
Нагорный, учредитель «Сообщества чемпионов», объединяет спортсменов для обмена опытом, воспитания патриотизма и веры в свои силы. Он выступает на марафонах «Знание. Первые», участвует в форумах в «Сириусе» и проводит мастер-классы в ДНР.
На премии присутствовал первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко. Он зачитал обращение главы России Владимира Путина к участникам премии.
«Сегодня мы чествуем лауреатов этой престижной награды — педагогов и ученых, литераторов и журналистов, предпринимателей и общественных деятелей, целые коллективы, которые искренне, по зову сердца посвящают себя наставничеству, развитию просветительского движения в нашей стране», — говорилось в сообщении от президента РФ.
Кириенко присоединился к поздравлениям от главы государства. Он поблагодарил десятки тысяч просветителей, которые в рамках лекций Общества «Знание» делятся знаниями, опытом и личным примером по всей стране. Кроме того, Кириенко обратился к участникам и ветеранам СВО.
«Особые слова благодарности я хочу сегодня адресовать героям специальной военной операции, нашим ветеранам, многие из которых присутствуют в этом зале. Они всё доказали и для себя, и для страны, проявив чудеса мужества и героизма на поле боя», — резюмировал представитель Наблюдательного совета со сцены.
Напомним, премия — главная просветительская награда страны, учрежденная Обществом «Знание» в 2021 году. Она присуждается педагогам, лекторам, авторам, популяризаторам науки и другим деятелям просвещения, а также просветительским проектам и компаниям из разных сфер.
