В феврале в Ростовской области 46 пропавших людей нашли живыми, а двоих — погибшими

Всего волонтеры приняли от населения 68 заявок на поиск пропавших людей в донском регионе. В итоге живыми нашли 46 человек, а погибшими — двоих. Шести заблудившимся активисты помогли отыскать родных, но для двоих «потеряшек» сделать этого не получилось. Кроме того, волонтеры установили личность восьми пропавших, а по одному — самому сложному случаю — перенаправили данные в программу «Жди меня». Три заявки о пропавших людях не подтвердились.