В феврале в Ростовской области 46 пропавших людей нашли живыми, а двоих — погибшими

Поисково-спасательный отряд подвел итоги деятельности за месяц.

Источник: Комсомольская правда

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области подвел итоги деятельности за февраль 2026 года. Об этом говорится в телеграм-канале организации.

Всего волонтеры приняли от населения 68 заявок на поиск пропавших людей в донском регионе. В итоге живыми нашли 46 человек, а погибшими — двоих. Шести заблудившимся активисты помогли отыскать родных, но для двоих «потеряшек» сделать этого не получилось. Кроме того, волонтеры установили личность восьми пропавших, а по одному — самому сложному случаю — перенаправили данные в программу «Жди меня». Три заявки о пропавших людях не подтвердились.

— Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, — говорится в сообщении.

