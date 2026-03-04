Ричмонд
На станции Заречная сошли с рельсов два груженых вагона и тепловоз

Южная транспортная прокуратура проверяет сход вагонов на станции в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

4 марта на станции Заречная Северо-Кавказской железной дороги произошел сход двух груженых вагонов и тепловоза. Вагоны опрокинулись, локомотив сошел с рельсов двумя колесными парами. Инцидент случился во время маневровых работ на пути общего пользования. Об этом сообщили в телеграм-канале Южной транспортной прокуратуре.

На месте происшествия работает заместитель Ростовского транспортного прокурора Ярослав Вуйчич. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее результатам будет принято решение о необходимости мер реагирования.

