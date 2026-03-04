Ричмонд
Севастополь лидирует по росту зимнего турпотока

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. Севастополь вышел в лидеры среди регионов России по росту туристического потока зимой. Об этом доложил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«По оперативным данным, прошлый год у нас показал четырехпроцентный рост турпоездок по России. Окончательная цифра будет в апреле», — констатировал Решетников.

По его словам, также удается удержать достаточно высокую планку прошлого года по зимнему туризму, в этом сезоне ожидается 32 миллиона поездок за зимний сезон.

«Наибольший прирост поездок у Севастополя, у Камчатки, у Тверской области, в Республике Алтай и в Калмыкии. Москва сохранила статус лидера по числу зимних туристов», — сказал глава профильного министерства.

Летний турпоток в Крым вырос на 11% по сравнению с летом прошлого года, докладывал ранее Решетников. Также глава профильного министерства отмечал растущую популярность России у иностранных туристов.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
