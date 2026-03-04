Севастополь лидирует по росту зимнего турпотока

«По оперативным данным, прошлый год у нас показал четырехпроцентный рост турпоездок по России. Окончательная цифра будет в апреле», — констатировал Решетников.
По его словам, также удается удержать достаточно высокую планку прошлого года по зимнему туризму, в этом сезоне ожидается 32 миллиона поездок за зимний сезон.
«Наибольший прирост поездок у Севастополя, у Камчатки, у Тверской области, в Республике Алтай и в Калмыкии. Москва сохранила статус лидера по числу зимних туристов», — сказал глава профильного министерства.
Летний турпоток в Крым вырос на 11% по сравнению с летом прошлого года, докладывал ранее Решетников. Также глава профильного министерства отмечал растущую популярность России у иностранных туристов.