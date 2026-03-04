Белорусские туристы проводят за границей в среднем восемь дней

В среднем туристы из Беларуси проводят за границей восемь дней. О динамике внутреннего и внешнего белорусского туризма рассказали в Белстате.
Как отметили в ведомстве, в 2025 года 2,2 миллиона белорусов путешествовали внутри самой Беларуси, при этом 93,8% из них — в однодневных турпоездках, экскурсиях.
Численность организованных туристов-белорусов, выехавших за границу в 2025 году, составила 736,4 тысячи человек, в то время как количество организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь в том же году, зафиксировано на отметке в 579,2 тысячи человек. В санаториях Беларуси в 2025 году отдохнули и оздоровились 867,3 тысячи белорусов.
