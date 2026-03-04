Ричмонд
На улице Челюскинской закрывают движение транспорта

Автобусы временно пустят в объезд.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде улицу Челюскинскую ждет капитальный ремонт. Движение транспорта по ней решено ограничивать поэтапно, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 15 марта по 30 июня закрывается движение:

— от дома № 2 «а» до Ижорской улицы (включая перекресток Челюскинской и Ижорской);

— от дома № 8 до дома № 14.

С 1 июля по 21 декабря закроют движение:

— от дома № 2 до дома № 8;

— от дома № 14 до дома № 20/22.

Общественный транспорт пустят в объезд на период перекрытия дороги.

Автобус № 70 пустят по маршруту: Челюскинская, Карташева, Урицкого, Ижорская, далее — по существующей схеме движения;

В обратном направлении — по тому же маршруту.

Автобус № 92 будет идти по ул. Урицкого, Карташева, Челюскинская, Карташева, Аральская, Лужская, Челюскинская, Карташева, Урицкого, Ижорская, далее — по существующей схеме движения;

В обратном направлении — согласно существующей схеме движения.