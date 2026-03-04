На «Госуслугах» может появиться сервис для сдачи пробного ЕГЭ

«Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на “Госуслугах”, это и возможность пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию», — сказал Кравцов в ходе совещания.