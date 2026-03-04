Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Госуслугах» может появиться сервис для сдачи пробного ЕГЭ

Кравцов рассказал о работе над связанными с ЕГЭ сервисами на «Госуслугах».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минпросвещения России и Рособрнадзор работают над новыми сервисами на «Госуслугах», которые позволят сдать пробный Единый государственный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть результаты и подать апелляцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

«Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на “Госуслугах”, это и возможность пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию», — сказал Кравцов в ходе совещания.