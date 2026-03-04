На «Госуслугах» может появиться сервис для сдачи пробного ЕГЭ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минпросвещения России и Рособрнадзор работают над новыми сервисами на «Госуслугах», которые позволят сдать пробный Единый государственный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть результаты и подать апелляцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
«Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на “Госуслугах”, это и возможность пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию», — сказал Кравцов в ходе совещания.