В Ворошиловском районе Ростова десятки домов остались без тепла и горячей воды

Временные трудности вызваны повреждением двух теплотрасс: на улице Волкова, 23 и в переулке Забайкальском. На время ремонтных работ временно ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение в жилых домах на улице Волкова, 15−41 и проспекте Космонавтов, 8 (с дробями). А также домов в границах улиц: Нариманова — Нагибина — Ларина — Забайкальский.