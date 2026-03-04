В Ворошиловском районе Ростова десятки домов остались без тепла и горячей воды

В Ворошиловском районе Ростова десятки домов временно остались без тепла и горячей воды. Об этом предупредила в телеграм-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Временные трудности вызваны повреждением двух теплотрасс: на улице Волкова, 23 и в переулке Забайкальском. На время ремонтных работ временно ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение в жилых домах на улице Волкова, 15−41 и проспекте Космонавтов, 8 (с дробями). А также домов в границах улиц: Нариманова — Нагибина — Ларина — Забайкальский.
Завершить ремонт планируется до 21 часа среды, 4 марта. Ответственность за это лежит на организациях: ООО «Ростовские тепловые сети» и АО «Теплокоммунэнерго».
