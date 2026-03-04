В Карабаше снова тепло: коммунальщики восстановили подачу отопления после аварии

На месте дежурят слесари и сотрудники Россети Урала, чтобы предотвратить новые аварии. Контроль ведут представители администрации Карабаша, Госжилинспекции, МЧС и волонтеры — они обходят квартиры, проверяя температуру. По состоянию на утро 4 марта показатели соответствуют норме. Жители могут обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 8 (35153) 2−45−38.