В Карабаше снова тепло: коммунальщики восстановили подачу отопления после аварии

В Челябинской области коммунальные службы восстановили отопление в Карабаше. Как сообщили в министерстве ЖКХ Челябинской области, ремонт теплотрассы завершен, и тепло начало поступать в дома.
Авария оставила без тепла и горячей воды 31 многоквартирный дом, школу, детский сад и соцучреждения с 3 марта. Для устранения последствий работали две аварийные бригады из десяти специалистов, сейчас они заполняют систему теплоснабжения.
На месте дежурят слесари и сотрудники Россети Урала, чтобы предотвратить новые аварии. Контроль ведут представители администрации Карабаша, Госжилинспекции, МЧС и волонтеры — они обходят квартиры, проверяя температуру. По состоянию на утро 4 марта показатели соответствуют норме. Жители могут обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 8 (35153) 2−45−38.