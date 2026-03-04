Ричмонд
Уфимский нападающий Александр Жаровский вошел в число лучших новичков КХЛ

19-летний нападающий «Салавата» попал в символическую сборную февраля.

Источник: Комсомольская правда

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан одним из лучших новичков Континентальной хоккейной лиги по итогам февраля. Пресс-служба КХЛ включила его в символическую сборную, куда вошли пять молодых игроков из разных клубов.

19-летний форвард за семь матчей месяца набрал три очка: забил гол и отдал две голевые передачи. Кроме того, именно он принес победу команде в серии буллитов в игре против челябинского «Трактора».

Ранее Жаровского уже называли кандидатом в олимпийскую сборную.

