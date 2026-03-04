«У туристов челюсти выпадают»: берег моря под Светлогорском усыпало янтарём

В посёлке Отрадное берег моря оказался усыпан янтарём. Об этом «Клопс» рассказал местный житель Вадим.
Мужчина прогуливался со своей собакой в минувшие выходные. Он знал, что в это время года Балтика часто радует выброшенными на берег камушками, но не ожидал увидеть янтарь в таком количестве. За три часа Вадим набрал целую коробку.
«У туристов челюсти выпадают при виде того, сколько у нас янтаря в свободном доступе!» — прокомментировал Вадим другую необычную находку. По его словам, на следующий день съёмный протез уже кто-то прибрал к рукам.