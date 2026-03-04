Кишинев встанет в пробку: Одну из улиц столицы полностью перекроют на три дня — рассказываем, как будет ездить общественный транспорт

С 5 по 7 марта движение автотранспорта по улице Мештерул Маноле будет полностью приостановлено, сообщает столичная мэрия. Это связано с проведением работ по восстановлению асфальтового покрытия. Ремонт будут проводиться поэтапно с 8:00 до 21:00: на первом этапе, 5 марта, между улицами Сарджидaва и Вадул-луй-Водэ; на втором этапе, с 6 марта 8:00 до 7 марта 21:00 между улицами Волунтарилор и Сарджидaва.
В этот период общественный транспорт будет перенаправлен следующим образом:
5 марта 8:00 до 21:00.
Автобусы № 21, 23. Туда с ул. Волунтарилор → ул. Мария Драган → ул. Вадул-луй-Водэ → ул. Мештерул Маноле и далее по маршруту. Обратно с ул. Мештерул Маноле → ул. Вадул-луй-Водэ → ул. Мария Драган → ул. Волунтарилор и далее по маршруту.
Троллейбус № 13. Маршрут сокращается до ул. Мештерул Маноле на пересечении с ул. Сарджидaва.
Троллейбус № 21. Маршрут сокращается до кольца на пересечении ул. Мештерул Маноле, бульвар Мирча чел Батрын, ул. Алеко Руссо и ул. Джинта Латинэ.
6 марта 8:00 до 7 марта 21:00.
Автобусы № 21, 23. Туда с ул. Волунтарилор на ул. Мария Драган → ул. Вадул-луй-Водэ → ул. Мештерул Маноле и далее по маршруту. Обратно с ул. Мештерул Маноле → ул. Вадул-луй-Водэ → ул. Мария Драган → ул. Волунтарилор и далее по маршруту.
Троллейбус № 13. Маршрут сокращается до диспетчерской на ул. Узинелор, 14.
Троллейбус № 16. Туда с ул. Волунтарилор → ул. Мария Драган и далее по маршруту. Обратно по установленному маршруту.
Троллейбус № 21. Маршрут сокращается до ул. Мештерул Маноле на пересечении с ул. Сарджидaва.
