Кишинев встанет в пробку: Одну из улиц столицы полностью перекроют на три дня — рассказываем, как будет ездить общественный транспорт

С 5 по 7 марта движение автотранспорта по улице Мештерул Маноле будет полностью приостановлено, сообщает столичная мэрия. Это связано с проведением работ по восстановлению асфальтового покрытия. Ремонт будут проводиться поэтапно с 8:00 до 21:00: на первом этапе, 5 марта, между улицами Сарджидaва и Вадул-луй-Водэ; на втором этапе, с 6 марта 8:00 до 7 марта 21:00 между улицами Волунтарилор и Сарджидaва.