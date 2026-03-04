В Петербурге наградили женщин, спасших упавшего из окна 10-го этажа ребенка

Знаки отличия «За доблесть в спасении» получили медицинские сестры клиники МЧС Ольга Артемьева и Анна Кабашова, а также воспитатель детского сада № 77 Приморского района Екатерина Безгубова. 26 февраля они уберегли от гибели полуторагодовалого ребенка, который выпал из окна дома на Богатырском проспекте.
Об этом ЧП писала и «РГ». Ребенок взобрался на подоконник, где его заметили охранник и кассир магазина. Они стали привлекать внимание прохожих к смертельно опасной ситуации. Мимо как раз проходили сотрудницы клиники МЧС Анна Кабашова и Ольга Артемьева.
Медики сняли свою верхнюю одежду, чтобы ловить ребенка. Поймав мальчика, отнесли в соседнее отделение поликлиники, откуда малыша госпитализировали.
Как отметили на вручении наград в Смольном, всех лауреатов объединяет настоящий ленинградско-петербургский характер, главное качество которого — готовность броситься на помощь другим, не думая о себе.