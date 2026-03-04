«Не будем готовиться под обезболивающим и зарабатывать серьезный диагноз»: Плющенко прокомментировал травму воронежской фигуристки

Как известно, воронежская фигуристка Елена Костылева из-за травмы пятки пропустит стартующий 6 марта в Челябинске финал Гран-при России. Об этом сообщила ее мать Ирина Костылева.
Теперь же неучастие своей воспитанницы прокомментировал ее тренер Евгений Плющенко.
По словам триумфатора Игр в Турине и Сочи, именно из-за травмы Лена не прыгала лутц и флип на февральском первенстве России в Саранске.
— Сейчас Лена не тренируется. Контузия пятки не дала возможности подготовится к финалу Гран-при.
По словам Плющенко, рисковать здоровьем 14-летней спортсменки никто не собирается.
— Готовиться под обезболивающим и зарабатывать серьезный диагноз не будем, — пояснил 43-летний тренер.
Лишь через три недели Костылева сможет вернуться к тренировкам. Это значит, что она пропустит не только турнир в Челябинске, но и все ближайшие шоу, включая юбилей Мишина.
Плющенко уверен, что у Лены будет еще не раз возможность доказать, что на данный момент она самая сильная юниорка России.