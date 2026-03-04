Жителя Ростовской области осудили за насилие в отношении полицейского

Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина устроил разборки со своей сожительницей. Соседи позвонили в полицию, после чего на место прибыл участковый. Он попытался утихомирить нарушителя порядка, но в результате дебошир переключился с сожительницы на него. Как говорится на сайте суда, правоохранителю был причинен моральный и физический вред в виде телесного повреждения.