Жителя Ростовской области осудили за насилие в отношении полицейского

На Дону мужчина предстал перед судом за причиненный моральный и физический вред полицейскому.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Ростовской области вынесен обвинительный приговор за насилие в отношении сотрудника полиции. Об этом говорится на сайте Белокалитвинского городского суда.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина устроил разборки со своей сожительницей. Соседи позвонили в полицию, после чего на место прибыл участковый. Он попытался утихомирить нарушителя порядка, но в результате дебошир переключился с сожительницы на него. Как говорится на сайте суда, правоохранителю был причинен моральный и физический вред в виде телесного повреждения.

Мужчину признали виновным в «Применении насилия в отношении представителя власти» и приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же срок.

