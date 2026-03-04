Новый автовокзал построят в Мурино

Новый автовокзал построят на западе Мурино в Ленинградской области. Разрешение на реализацию важного проекта выдала администрация города. Ожидается, что на территории площадью свыше 1,3 гектара возведут два здания транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Об этом сообщил Online47.
— Здесь сходятся метро, электрички и автобусные маршруты. Создание ТПУ — значимый шаг, который призван сделать пересадки удобнее и понятнее для пассажиров, — отметил глава администрации города Алексей Белов.
Центральной частью проекта станет современный вокзальный комплекс. В нем оборудуют залы ожидания, кассы, комнату матери и ребенка, зоны питания и торговые помещения. Строительство позволит еще сильнее связать прилегающие территории и упростить логистику для жителей как Ленобласти, так и Петербурга.
Тем временем на автовокзале на набережной Обводного канала объявили о запуске нового международного рейса Петербург — Ташкент. Время в пути составит 69 часов, поэтому транспорт сделали комфортным, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».