Новый автовокзал построят в Мурино

Центральной частью проекта станет современный вокзальный комплекс. В нем оборудуют залы ожидания, кассы, комнату матери и ребенка, зоны питания и торговые помещения. Строительство позволит еще сильнее связать прилегающие территории и упростить логистику для жителей как Ленобласти, так и Петербурга.