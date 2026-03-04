Мошенники могут рассылать вредоносное ПО под видом открыток на 8 Марта

«Что можно ожидать в преддверии праздника, это звонков от лжекурьеров с сообщением о неожиданном подарке. Мошенник представляется сотрудником службы доставки цветов. Используется психологический фактор любопытства и лести. Код из СМС-сообщения фактически является подтверждением входа в личный кабинет банка или на портал госуслуг. В 2026 году схема дополняется отправкой фотографий букета в мессенджеры и фейковых геолокаций, имитирующих нахождение курьера рядом с домом жертвы», — отметил эксперт.