Мошенники могут рассылать вредоносное ПО под видом открыток на 8 Марта

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мошенники могут рассылать в мессенджерах вредоносное ПО под видом открыток с поздравлением с Международным женским днем, рассказал интернет-порталу «Газета.ru» ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец», эксперт в области информационной безопасности Алексей Миронов.
«Параллельно наблюдается рост распространения вредоносного ПО под видом интерактивных открыток через мессенджеры. Мошенники рассылают сообщения с текстом поздравления. Сообщения могут приходить как от неизвестных номеров, так и от взломанных аккаунтов знакомых. Ссылка ведет на фишинговый сайт, внешне напоминающий сервисы открыток», — сказал он.
Миронов добавил, что после этого есть два варианта развития событий. Первый — сайт просит ввести номер и код из СМС-сообщения, что делается для кражи аккаунта. Во втором случае инициируется скачивание APK-файла, замаскированного под установщик открытки, а внутри файла находится стилер — программа, собирающая сохраненные пароли, данные банковских карт и переписку.
«Что можно ожидать в преддверии праздника, это звонков от лжекурьеров с сообщением о неожиданном подарке. Мошенник представляется сотрудником службы доставки цветов. Используется психологический фактор любопытства и лести. Код из СМС-сообщения фактически является подтверждением входа в личный кабинет банка или на портал госуслуг. В 2026 году схема дополняется отправкой фотографий букета в мессенджеры и фейковых геолокаций, имитирующих нахождение курьера рядом с домом жертвы», — отметил эксперт.
Также среди новых способов мошенничества — уведомления от имени «Почты России» или логистических компаний о задержке международных отправлений. Подчеркивается, что сообщение приходит в мессенджер с лого «Почта России», СДЭК и других.
Миронов объяснил, что ссылка в таких сообщениях ведет на фишинговый ресурс, имитирующий платежную страницу почтового оператора. Человек вводит данные карты для оплаты символического сбора, после чего средства списываются в полном объеме.
Наряду с этим эксперт рассказал, что среди мошеннических схем можно увидеть и создание фейковых аккаунтов, где запускается реклама с условиями: репост, подписка, комментарий. Победителям приходит уведомление о выигрыше с требованием оплатить комиссию или доставку. Суммы незначительные, до 500 рублей, что снижает критичность восприятия. Массовость списаний обеспечивается за счет количества жертв.
«Желание сэкономить на фоне предпраздничных трат перекрывает рациональное мышление. Мужчина переходит по ссылке, видит сайт, полностью копирующий оформление цветочного магазина, выбирает подарки и вводит данные карты для оплаты. В итоге либо деньги списываются сразу, либо сайт собирает данные карты для последующего использования. Срабатывает принцип: чем больше экономия, тем выше вероятность, что это ловушка», — подытожил он.