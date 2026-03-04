Ричмонд
В Уфе 76-летняя пенсионерка едва не отдала аферистам три миллиона рублей

Женщина знала о схемах мошенников, но все равно попалась на удочку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудники банка предотвратили крупное мошенничество. Как рассказали в МВД по Башкирии, 76-летняя пенсионерка пришла в отделение, чтобы снять со счета три миллиона рублей и перевести их на неизвестные реквизиты.

Операционистка заподозрила неладное, задала несколько уточняющих вопросов и убедилась: клиентка действует под диктовку аферистов. Женщина тут же позвонила в полицию. Позже выяснилось, что пенсионерка читала и смотрела сюжеты о таких схемах, но это не помогло ей вовремя распознать обман.

Сотрудниц банка, спасших уфимку от финансовых потерь, отметят благодарностью МВД.

