В Уфе 76-летняя пенсионерка едва не отдала аферистам три миллиона рублей

В Уфе сотрудники банка предотвратили крупное мошенничество. Как рассказали в МВД по Башкирии, 76-летняя пенсионерка пришла в отделение, чтобы снять со счета три миллиона рублей и перевести их на неизвестные реквизиты.
Операционистка заподозрила неладное, задала несколько уточняющих вопросов и убедилась: клиентка действует под диктовку аферистов. Женщина тут же позвонила в полицию. Позже выяснилось, что пенсионерка читала и смотрела сюжеты о таких схемах, но это не помогло ей вовремя распознать обман.
Сотрудниц банка, спасших уфимку от финансовых потерь, отметят благодарностью МВД.
